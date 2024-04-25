الصناعة والتجارة: نرصد ارتفاع أسعار دجاج "النتافات" وندرس وضع سقوف سعرية

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة



قال مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حمزة المطارنة إن الوزارة تتابع ارتفاع أسعار دجاج "التنافات" في الأسواق منذ بداية الأسبوع الحالي.

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وأضاف المطارنة اليوم الخميس لـ"الوكيل الاخباري" أن سعر كيلو "دجاج النتافات" في الأسواق بلغ لـ 1.75 قرشاً في بعض المناطق، مشيراً أن سبب الارتفاع يعود لعزوف المزارعين الصغار عن الانتاج وتزويد المحلات مما أدى إلى قلة المعروض .



ولفت أنه يوجد قرار سابق من وزارة الزراعة يمنع الشركات الكبيرة من بيع الدجاج الحي للمحلات مما ساهم بقلة الإنتاج والمعروض حالياً، معتبراً في الوقت ذاته أن أسعار الدجاج الطازج مستقرة ولا يوجد عليها تغيير.



ودعا الجهات المختصة من الاتحاد النوعي الدواجن ووزارة الزراعة إعادة النظر في منع الشركات الكبيرة بيع الدجاج الحي.



وأكد ان الوزارة سترصد الاسعار وستلجأ لفرض سقوف سعرية في حال استمرت وتيرة الاسعار على هذا النحو .



يشار الى ان العديد من المواطنين أكدوا ان اسعار الدجاج الطازج ايضاً سجلت ارتفاعات مستمرة منذ شهر رمضان المبارك ولا زالت اسعاره مرتفعة ولم يسجل اي انخفاض بعد انتهاء شهر رمضان المبارك .

