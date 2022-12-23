الصوامع: مخزون الحبوب يكفي الأردن 15 شهرًا

الوكيل الإخباري - قال مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين المهندس عماد الطراونة، إن المخزون الاستراتيجي لدى الصوامع يصل إلى 600 ألف طن.

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وأضاف الطراونة، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إن وزارة الصناعة والتجارة تمتلك عند المستوعبات الأرضية مليون طن، وهو ما يكفي استهلاك الأردن 15 شهرا.



ونوه إلى أن المخزون الاستراتيجي من القصص النجاح التي يجب الاعتزاز بها في الدولة الأردنية، مضيفاً أنه منذ عام 2008 خلال الأزمة العالمية كان القمح متوفر آنذاك في الأردن، بالرغم من ارتفاع أسعاره بعد وصوله إلى 500 دولار لكل طن في وقتها آناك.



ولفت الطراونة إلى أن تلك الأزمة لفتت الانتباه إلى المخزون الاستراتيجي لزيادة السعة من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي تقوم بدورها بشراء أكبر كميات ممكنة من الحبوب في المواسم ضمن سياسة التحوط، منوها إلى أهمية ظروف التخزين جيدة والتي قد تصل 6 أشهر في الصوامع العمودية.



وأشار إلى أن أسعار الحبوب ترتفع بغير مواسمها في الظروف الطبيعية، لذا تم توسعة صوامع الجويدة من 450 ألف طن إلى 750 ألف طن للحبوب سواء قمح أو شعير.



وبين الطراونة أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين لديها خطة قريبا لتوسعة المستوعبات الأرضية إلى مليون ونصف طن إلى جانب 750 ألف طن عند الصوامع.

