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الأحد، 11-12-2022 04:49 م

غرف الصناعة تعقد اجتماعا طارئا الاثنين لبحث تداعيات إضراب الشاحنات

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الوكيل الاخباري - تعقد غرف الصناعة في الأردن، اجتماعا مشتركا لها الاثنين، لبحث تداعيات إضراب الشاحنات، والذي سيؤثر سلبا على واردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي، وعلى حركة الصادرات الصناعية، مما "قد يتسبب بخسائر فادحة لهذا القطاع".

وفي بيان وزرعته الغرف الأحد، فإن الغرف الصناعية أكدت في وقت سابق، أن اللجوء إلى الإضراب لتحقيق أي مكتسبات أو للمطالبة ببعض الحقوق، يلحق الأذى بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وبالمواطن على حدّ سواء.

وأكّدت الغرف على أهمّيّة أن يجلس الجميع على طاولة الحوار، مشددة على أن التفاهمات ومصلحة الوطن يجب أن تكون نتيجة نصب أعين الجميع، حيث إن مالكي الشاحنات أوصلوا رسالتهم من خلال التوقف عن العمل لعدة أيام، إلا أن استمرار هذا الإضراب، سيؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وتعيق قدرتهم على التزود بالمواد اللازمة لمعيشتهم، وقد يؤدي إلى حدوث أزمة خانقة ونقص في العديد من المواد.

ودعت غرف الصناعة كافة المؤسسات والجهات المعنية، لرسم خارطة طريق تتضمن تطوير قطاع النقل في المملكة، من خلال منح العاملين في هذا القطاع مزايا تسهم في تخفيض الكلف وخصوصا فيما يتعلق بأسعار الوقود.

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