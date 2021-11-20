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السبت، 20-11-2021 08:34 م

الصوراني : لا تهاون في تطبيق اجراءات السلامة العامة في المدارس الخاصة

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الوكيل الاخباري - أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني ان المدارس الخاصة ليس لديها حرية الحركة في مسألة التحول الى التعلم عن بعد .
 
وقال الصوراني في تصريحات صحفية، السبت، انه لا تهاون في تطبيق اجراءات السلامة العامة في المدارس الخاصة للمحافظة على التعليم الوجاهي.

ولفت إلى أن الطرح الموجود في وزارة التربية الان هو ان الوضع الوبائي مطمئن في المدارس الخاصة والحكومية.

وطلب الصوراني من المدارس الخاصة الالتزام بالبروتوكول الصحي للمحافظة على التعليم الوجاهي.

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