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السبت، 15-10-2022 12:17 م

الصيادلة تؤكد توفر مطعوم الإنفلونزا.. و8-10 دنانير سعر الجرعة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في كافة صيدليات المملكة.

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وقال العبابنة في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن المطعوم يعطى للأشخاص الأكثر عرضة للخطر من الإنفلونزا مثل كبار السن وأصحاب المناعة المتدنية.


وأضاف أن المطعوم يصرف دون الحاجة إلى وصفة طبية وذلك بالتنسيق مع الطبيب المختص، ويؤخذ مرة واحدة كل عام.


وأشار العبابنة أن سعر المطعوم يتراوح بين 8-10 دنانير في الصيدليات، لافتا إلى أنه يتم تسعير الأدوية والمطاعيم التي تباع في الصيدليات من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.


وكانت بدأت وزارة الصحة بإعطاء مطعوم الإنفلونزا الموسمية منذ بداية تشرين أول الجاري، حيث قامت بتوفير 65 ألف جرعة.

 

 




 

 


 

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