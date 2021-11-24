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الأربعاء، 24-11-2021 06:21 م

الضريبة تدعو المكلفين للحصول على خدماتها الكترونياً

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الوكيل الاخباري - دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، المكلفين ومدققي الحسابات والمستشارين والمفوضين كافة إلى ضرورة الحصول على خدمات الدائرة، والتعامل معها إلكترونياً من خلال موقع الدائرة؛ وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتوفيراً للوقت والجهد وعناء التنقل بين مكاتب الدائرة ومديرياتها.

وأشار، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفرت الخدمات كافة التي يحتاج لها المكلفون إلكترونياً؛ لتمكينهم من تقديم وإنجاز معاملاتهم دون مراجعة مكاتب الدائرة وموظفيها وجاهياً.

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