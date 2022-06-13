الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

الضريبة تدعو لتسديد الأرصدة.. ولا إعفاء للغرامات

بحث العقبات التي تواجه مالكي المؤسسات التعليمية في إربد

اجتماع لمناقشة إجراءات لحل شكاوى مستثمرين بالزرقاء

الشمالي يشارك بافتتاح معرض الجزائر الدولي

ورشة حول التعليمات المالية والإدارية للأندية بالبلقاء

عضيبات يفتتح فعاليات الاسبوع الوطني بالعقبة

الحكومة : لا رفع لأجور النقل العام

ولي العهد : أبارك لجميع زملائي الخريجين

الحكومة : لا زيادة على الرواتب

الإثنين، 13-06-2022 11:02 م

الضريبة تدعو لتسديد الأرصدة.. ولا إعفاء للغرامات

5202210113139493735597


الوكيل الاخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات المبادرة إلى تسديدها في أقرب وقت ممكن تجنبا لتزايد الغرامات عليهم.

واشارت إلى ان التأخر في تسديدها عن الموعد القانوني يعرض المكلف إلى تزايد الغرامات عليهم وهي بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

ودعت لدفع الأرصدة المترتبة أو تسويتها مع المديرية المعنية وذلك تجنبا للمزيد من الغرامات أو اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتخلفين منهم عن تسديد الأرصدة.

ونفت الدائرة، وجود أي إعفاء للغرامات على الأرصدة الضريبية المترتبة على المكلفين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

6202213185658984715836

بحث العقبات التي تواجه مالكي المؤسسات التعليمية في إربد

fx0hTxZ8DdXtKfaoHalre0FKDX59wg0PapghVjVY

اجتماع لمناقشة إجراءات لحل شكاوى مستثمرين بالزرقاء

2

الشمالي يشارك بافتتاح معرض الجزائر الدولي

e

ورشة حول التعليمات المالية والإدارية للأندية بالبلقاء

88

عضيبات يفتتح فعاليات الاسبوع الوطني بالعقبة

أخبار متعلقة
بشر-الخصاونة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء