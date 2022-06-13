الضريبة تدعو لتسديد الأرصدة.. ولا إعفاء للغرامات

الوكيل الاخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات المبادرة إلى تسديدها في أقرب وقت ممكن تجنبا لتزايد الغرامات عليهم.



واشارت إلى ان التأخر في تسديدها عن الموعد القانوني يعرض المكلف إلى تزايد الغرامات عليهم وهي بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.



ودعت لدفع الأرصدة المترتبة أو تسويتها مع المديرية المعنية وذلك تجنبا للمزيد من الغرامات أو اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتخلفين منهم عن تسديد الأرصدة.



ونفت الدائرة، وجود أي إعفاء للغرامات على الأرصدة الضريبية المترتبة على المكلفين.

اضافة اعلان