الضريبة تعلن عن سحب ثالث على جوائز تطبيق فواتيري

الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن هناك تزايد في عدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل تطبيق فواتيري بعد الإعلان عن إجراء السحب الثاني على جوائز فواتيري وإعلان أسماء الفائزين بها حيث بلغ مجموع عدد الذين قاموا بتنزيل التطبيق حوالي 60 ألف شخص قاموا بتحميل مليون و225 ألف فاتورة.

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وأتاحت الدائرة تحميل التطبيق للمقيمين على أرض المملكة من غير الأردنيين على هواتفهم النقالة أسوة بالأردنيين من خلال إدخال الرقم المتسلسل الممنوح لهم وتاريخ الميلاد.



والتطبيق لا ينحصر بتحميل فواتير السلع بل يتيح لمستخدميه تحميل جميع أنواع الفواتير بما فيها فواتير الخدمات التي يتم تقديمها لهم مقابل بدل كالخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات التي يتم دفع بدل لها.



وأوضحت الدائرة أن التطبيق يمكن تنزيله باستخدام كلمة "فواتيري" أو Fawateery من خلال الدخول إلى متجر جوجل (Google play) أو متجر آبل App Store وبعد ذلك يتم تحميل الفواتير المتعلقة بالسلع أو الخدمات من خلال تصويرها من كاميرا الهاتف مباشرة أو تحميلها على التطبيق من استوديو الهاتف على أن تكون هذه الفواتير واضحة ومكتملة الشروط ولا تقل قيمتها عن الدينار.



وتطلب الدائرة من الأشخاص الذين لم يقوموا حتى الآن باستلام جوائزهم لمراجعة مديرية الفوترة لاستلامها.



وقالت إن الفواتير التي ستدخل في السحب الثالث الذي سيتم الاعلان عنه بعد منتصف العام الحالي هي الفواتير التي تم تحميلها بعد اجراء السحب الثاني وستقوم الدائرة لاحقا بالإعلان عن الجوائز التي سيتم اجراء السحب الثالث عليها.



وكانت الدائرة أجرت سحبين على عدد من الجوائز بلغ عددها خلال السحبين أكثر من 400 جائزة وشملت سيارة كيا سبورتيج موديل 2023 وجائزتين نقديتين قيمة كل واحدة منها 25 ألف دينار بالإضافة إلى تقديم العديد من الجوائز الأخرى مثل أجهزة هواتف ذكية وشاشات تلفزيون وأجهزة إلكترونية وكهربائية وليرات ذهب وبطاقة مشحونة لشراء البنزين بقيمة 150 دينار و100 دينار.



ومن ناحية أخرى تواصل الدائرة تسليم جوائز السحب الثاني للأشخاص الذين فازوا بها والبالغ عددهم حوالي 200 شخصا.