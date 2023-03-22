الأوقاف تعلن ترتيبات الحج للعام الحالي وتكاليف الرحلات

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة كلفة الحج 1444هـ/ 2023م.

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وقال الخلايلة، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن حصة المملكة للعام الحالي بلغت 8 آلاف حاج بالإضافة إلى 4500 حاج من عرب 1948.

وأضاف أن وفدا يمثل الوزارة عمل خلال الفترة الماضية على تحديد مواصفات وشروط الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتم تقسيم برامج الحج لفئتين خلال العام الحالي.

وأشار الخلايلة إلى أن الفئة الأولى هي المميزة ويكون السكن للحجاج في فنادق 5 نجوم لا يزيد بعدها عن الحرم المكي 500 متر، ولا تزيد عن 400 متر في المدينة المنورة، أما الفئة الثانية قسمت إلى مستويين الأول بمواصفات 5 نجوم ولا يزيد بعدها عن 2 كم عن الحرم المكي وتقع في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والمستوى الثاني هي فنادق جيدة جدا ولا يزيد بعدها الحرم المكي عن 1500 متر وتقع في المنطقة المركزية.

وحول تكاليف الحج للبر الفئة الثانية فإنها تتراوح بين 2228 - 3008 دينارا وهي تشمل المواصلات والسكن ووجبات الطعام والهدي وكل الخدمات التي يمكن تقديمها للحجاج، فيما تبلغ تكلفة المستوى الأول من الفئة الثانية (فنادق بمستوى خمس نجوم) ما بين (3283-3390) دينار بطريق البر.

أما للحج المميز فهي تتراوح بين 5-9 آلاف دينار، وهي خدمة تقدم لأول مرة في وزارة الأوقاف الأردنية.

وحول مواصفات وسائط النقل للعام الحالي، فهي تشمل موديلات 2014 للحافلات ذات المنشأ الأوروبي، و2019 ذات المنشأ الآخر.

وبيّن الوزير أن الأسعار ارتفعت عن المواسم الماضية بسبب ارتفاع الأسعار في المملكة العربية السعودية.

وشدد الخلايلة على أن وزارة الأوقاف عملت خلال الفترة الماضية على تسهيل الإجراءات على الحجاج الأردنيين كما تعاقدت مع جهات لشراء الهدي للحجاج.

ولفت إلى أنه سيتم إيفاد بعثات طبية وإدارية وإعلامية لمرافقة بعثة الحج للعام الحالي، وهي خارج الكوتا المخصصة للأردن والتي بلغت 8 آلاف حاج.