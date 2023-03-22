الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

جمعية التمور: الإستهلاك المحلي من التمور في رمضان يزيد 40% ومتوفر في الاسواق 12 الف طن

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

خلال الأيام الأولى من رمضان .. أمطار غزيرة تشهدها المملكة

تمديد دوام أسواق الاستهلاكية المدنية

الزراعة تُطلق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر

مصر تسجل زلزالا على أراضها

الأوقاف تعلن ترتيبات الحج للعام الحالي وتكاليف الرحلات

الأوقاف تجري قرعة لاختيار نحو ألف حاج

50 % ارتفاع الطلب على الذهب محلياً في يوم الأم

الأربعاء، 22-03-2023 11:13 ص

الأوقاف تعلن ترتيبات الحج للعام الحالي وتكاليف الرحلات

WhatsApp Image 2023-03-22 at 1.06.11 AM


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة كلفة الحج 1444هـ/ 2023م.

اضافة اعلان

 

وقال الخلايلة، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن حصة المملكة للعام الحالي بلغت 8 آلاف حاج بالإضافة إلى 4500 حاج من عرب 1948.

 

وأضاف أن وفدا يمثل الوزارة عمل خلال الفترة الماضية على تحديد مواصفات وشروط الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتم تقسيم برامج الحج لفئتين خلال العام الحالي.

 

وأشار الخلايلة إلى أن الفئة الأولى هي المميزة ويكون السكن للحجاج في فنادق 5 نجوم لا يزيد بعدها عن الحرم المكي 500 متر، ولا تزيد عن 400 متر في المدينة المنورة، أما الفئة الثانية قسمت إلى مستويين الأول بمواصفات 5 نجوم ولا يزيد بعدها عن 2 كم عن الحرم المكي وتقع في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والمستوى الثاني هي فنادق جيدة جدا ولا يزيد بعدها الحرم المكي عن 1500 متر وتقع في المنطقة المركزية.

 

وحول تكاليف الحج للبر الفئة الثانية فإنها تتراوح بين 2228 - 3008 دينارا وهي تشمل المواصلات والسكن ووجبات الطعام والهدي وكل الخدمات التي يمكن تقديمها للحجاج، فيما تبلغ تكلفة المستوى الأول من الفئة الثانية (فنادق بمستوى خمس نجوم) ما بين (3283-3390) دينار بطريق البر.

 

أما للحج المميز فهي تتراوح بين 5-9 آلاف دينار، وهي خدمة تقدم لأول مرة في وزارة الأوقاف الأردنية.

 

وحول مواصفات وسائط النقل للعام الحالي، فهي تشمل موديلات 2014 للحافلات ذات المنشأ الأوروبي، و2019 ذات المنشأ الآخر.

 

وبيّن الوزير أن الأسعار ارتفعت عن المواسم الماضية بسبب ارتفاع الأسعار في المملكة العربية السعودية.

 

وشدد الخلايلة على أن وزارة الأوقاف عملت خلال الفترة الماضية على تسهيل الإجراءات على الحجاج الأردنيين كما تعاقدت مع جهات لشراء الهدي للحجاج.

 

ولفت إلى أنه سيتم إيفاد بعثات طبية وإدارية وإعلامية لمرافقة بعثة الحج للعام الحالي، وهي خارج الكوتا المخصصة للأردن والتي بلغت 8 آلاف حاج.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
k2EtBrMDPMCcSUcNAmvAgmIspWIMxbk412CTCylf

جمعية التمور: الإستهلاك المحلي من التمور في رمضان يزيد 40% ومتوفر في الاسواق 12 الف طن

336380814_784741499668965_7652968903973162629_n

1373 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

7-نصائح-مهمة-للصائمين-في-رمضان_slideshow_1741_41bc7fdfbe-b00f-476c-9321-fe2e018432ea

الصحة تنشر ارشادات للصيام خلال رمضان

main_image641ac8b090fef

تمديد دوام أسواق الاستهلاكية المدنية

WhatsApp Image 2023-03-22 at 1.06.16 AM

الخلايلة: رابط إلكتروني لنشر أسماء الحجاج المقبولين للعام الحالي

1_-_copy

الزراعة تُطلق مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر

أخبار متعلقة
bemS7IAdrG7PSEaayFadMlL2NiMXA2yukRLFEtcT

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء

WhatsApp Image 2023-02-23 at 10.15.30 PM

القيسي يرعى حفل اختتام فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022

1677154882916

الخصاونة يثمن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية

1676987152003

مستشفى الملك المؤسس من أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في العالم

main_image5e7f0025e1a87 (1)

4500 صيدلية في كافة أنحاء المملكة

1399108636

اجتماع يناقش الحلـول اللازمة للمياه العادمة الصناعية والزيبار