الضريبة: صرف الرديات وفق الاقدمية في تقديم الاقرارات

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أوضح مستشار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أن الرديات الضريبية سيتم صرفها للمكلفين وفق الاولوية في تقديم الاقرارات واكتساب الاقرارات الصفة القطعية.

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وبيّن الطراونة لـ " الوكيل الإخباري" أن الأولوية في الصرف ستكون للموظفين والمستخدمين الذين تم الانتهاء من تدقيق اقراراتهم .



وأوضح أنه سيتم صرف الرديات وفقاً لذات الالية المُعتمدة، بعد أن يُقدم المكلف أو الشركة الاقرارات الضريبية، ويتم دراستها إلى أن يتم الصرف أولاً بأول .



ودعا الطراونة المكلفين إلى الإسراع بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن عام 2022 في أقرب موعد ممكن، وعدم تأخيرها حتى نهاية الفترة القانونية في 30 نيسان المقبل.