الضمان: انتهاء الدراسة الاكتوارية لوضع المؤسسة المالي خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إن نتائج "الدراسة الاكتوارية" التي تجريها المؤسسة على وضعها المالي ستنتهي وتظهر نتائجها خلال العام الحالي.



وبيّن القضاة لـ " الوكيل الإخباري" أنه على ضوء هذه النتائج سيتم اتخاذ التعديلات على بنود في قانون الضمان الاجتماعي، خاصة البنود التي تتعلق بالتأمين الصحي وراتب الاعتلال والشيخوخة وغيرها.



وأضاف أن اللجان المُختصة وضعت اطاراً زمنياً لاتمام الدراسة، يصل إلى عام ونصف، بدأ بعد منتصف 2023.

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وكانت بنود مسودة قانون الضمان مثل التأمين الصحي وراتب الاعتلال وراتب الامومة وغيرها أثارت جدلا في الشارع الأردني، قبل أن يتم التراجع عن تعديلات القانون قبل إرسالها للحكومة.

