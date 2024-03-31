الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يصل إلى منطقة وادي رم للقاء وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية

تعرف على مرضه.. نتنياهو يخضع لعملية جراحية تحت تخدير كامل

السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان بقيمة صفر

تمديد فترة تجديد رخص المهن في البلديات دون غرامات حتى نهاية حزيران المقبل

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

تعرف على تسعيرة المحروقات في الأردن للشهر المقبل

لجنة التراث بالأعيان تقر مُعدّل السياحة

توضيح من وزارة الزراعة بشأن اسعار اللحوم في رمضان

إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة

الأحد، 31-03-2024 06:03 م

أوقاف إربد الأولى تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث

327425_4_1619548327


الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام، بعنوان "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم" للقاضي عياض بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور علي الحوامدة، ومدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري.

اضافة اعلان


واستذكر إمام مسجد سعيد بن زيد في كفر عان الدكتور محمد اللبابنة في الجلسة التي أقيمت في صحن مسجد إربد الكبير، القاضي عياض وحياته العلمية ومؤلفاته وإرثه العلمي الزاخر ونشأته ودوره المهم في إثراء العلوم الشرعية، مؤكداً أهمية السنة الحميدة بإقامة المجالس العلمية الهاشمية والرعاية الملكية لها.


وفي المحور الثاني، قدم رئيس قسم البحوث والدراسات بدائرة الإفتاء العام عمر الروسان، تعريفا بكتاب الشفا وأثره على الفرد والمجتمع، مبينا أنه كتاب نفيس جمع كثيرا من الأحاديث الشريفة، وأثر بشكل كبير في المجتمع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
660985bf3dc30

الملك يصل إلى منطقة وادي رم للقاء وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية

1711894086900

التربية تنفذ فعالية مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة

LgRTR9mUPzaXiOtdVyHpCDsSoibvQh8fdhDYh1DH

السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان بقيمة صفر

FB_IMG_1593028862553

تمديد فترة تجديد رخص المهن في البلديات دون غرامات حتى نهاية حزيران المقبل

434398015_803703658458008_6592275867134275185_n

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

434451197_814211414083399_630660210118478606_n

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار متعلقة
1711215659212

1208 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

407848779_741738361327986_8075351168656505314_n

عمومية الممرضين تقر التقرير الإداري والمالي للعام 2023

550061_5_1711294668

أوقاف إربد الأولى تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

1711215659212

1153 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

محمد-نبي-الله

حوارية في إربد بعنوان نبينا قدوتنا

20751_4_1618679649

مخالفة 20 منشأة تجارية في إربد منذ بداية رمضان