أوقاف إربد الأولى تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام، بعنوان "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم" للقاضي عياض بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور علي الحوامدة، ومدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري.

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واستذكر إمام مسجد سعيد بن زيد في كفر عان الدكتور محمد اللبابنة في الجلسة التي أقيمت في صحن مسجد إربد الكبير، القاضي عياض وحياته العلمية ومؤلفاته وإرثه العلمي الزاخر ونشأته ودوره المهم في إثراء العلوم الشرعية، مؤكداً أهمية السنة الحميدة بإقامة المجالس العلمية الهاشمية والرعاية الملكية لها.



وفي المحور الثاني، قدم رئيس قسم البحوث والدراسات بدائرة الإفتاء العام عمر الروسان، تعريفا بكتاب الشفا وأثره على الفرد والمجتمع، مبينا أنه كتاب نفيس جمع كثيرا من الأحاديث الشريفة، وأثر بشكل كبير في المجتمع.