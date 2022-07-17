الضمان تدعو المغتربين الأردنيين إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري

الوكيل الإخباري-
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار، مشيرةً إلى أن عدد المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً يصل إلى نحو (81) ألف مشترك.اضافة اعلان
وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري بالضمان متاح للأردنيين سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها، شريطة إكمال سن السادسة عشرة وعدم تجاوز سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، وكذلك متاح للمؤمن عليهم الذين كان لهم فترات مشمولة سابقاً بالضمان وتم إيقاف الاقتطاع عنهم ولديهم الرغبة في استكمال الشمول بصفة اختيارية، وأيضاً للمؤمّن عليهم الذين أكملوا أو تجاوزوا سن (55) سنة بالنسبة للأناث وسن (60) سنة بالنسبة للذكور ولم يكملوا عدد الاشتراكات المطلوبة منهم فيتاح لهم الاستمرار بالاشتراك لغايات الحصول على الراتب التقاعدي.
وأضافت المؤسسة أن تقديم طلب الاشتراك الاختياري بالضمان متاح بشكل إلكتروني من أي مكان في العالم من خلال دخول متلقي الخدمة لحسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي بإسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، واختيار خدمات المنتسبين اختيارياً ومن ثم اختيار خدمة طلب انتساب وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
وأكدت المؤسسة أن عملية تسديد الاشتراكات المترتبة على المشتركين اختيارياً متاحة إلكترونياً من خلال عدة قنوات وهي العلمي للخدمات المالية أو من خلال خدمة DAMAN PAY أو خدمة إي فواتيركم من موقع الحساب البنكي للمؤمن عليه، أو من خلال خدمة كليك أو من خلال الحوالات الخارجية على حساب المؤسسة في البنك العربي.
وبيّنت المؤسسة أن المؤمّن عليه يُعدّ مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، مبينة أن نسبة الاشتراك التي يؤديها المؤمن عليه المشترك اختيارياً هي (17.5%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع.
وأوضحت بأن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم من خلال تأمينهم بالرواتب التقاعدية الشيخوخة أو المبكر، كما يمكنَهم من الاستفادة من راتب اعتلال العجز الطبيعي سواء الكلي أو الجزئي، بالإضافة إلى راتب الوفاة الطبيعية للورثة المستحقين في حال وفاة المشترك.
ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة المغتربين وربات المنازل للتواصل معها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها (الفيس بوك، تويتر، انستغرام، تيك توك)، أو عبر موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو بريدها الرسمي [email protected]
لأي استفسار أو للسؤال عن حقهم بالضمان، أو الاتصال بأي وقت على الرقم (117117) أو الاستفادة من خدمة الدردشة التفاعلية على الرقم (065008080) من أجل التعرف على أهمية الاشتراك الاختياري وشروطه والحقوق والمنافع والالتزامات التي ستترتب لهم وعليهم بموجب هذا الاشتراك.