المواصفات والمقاييس تشدد الرقابة على موازين الأضاحي

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن البدء بتنفيذ خطّتها التفتيشيّة للرقابة على الأسواق وموازين الأضاحي قبيل وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير إن الخطّة تستهدف المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة بشكل عامّ، وستركّز بشكل خاصّ على المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة، مثل الألبسة والألعاب ومستحضرات التّجميل والمنتجات المعبأة مسبقا وخاصة الحلويات، بالإضافة إلى الرقابة المكثّفة على موازين الأضاحي.



وأضافت المهندسة الزهير بأن الجولات التفتيشيّة ستشمل جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى استمرار كوادر الرقابة الحدوديّة بعملها في المراكز الجمركيّة طيلة عطلة العيد، وعلى مدار 24 ساعة في بعض المراكز.

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على صعيد متّصل، أشارت المهندسة الزهير إلى بدء المؤسسة حملة توعويّة وتثقيفيّة بالتزامن وموسم العيد المبارك، تستهدف مختلف الفئات من المصنّعين والتجّار والمستهلكين، وتركّز على المنتجات والخدمات التي يكثر الطلب عليها في هذا الموسم.



ونوّهت إلى أن المؤسسة ستستمرّ باستقبال الشكاوى من المواطنين خلال العطلة حول الموازين ومحطّات وصهاريج المحروقات، وسيارات توزيع الغاز، وغيرها، عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/3exrpDC