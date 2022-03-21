بدء استقبال طلبات السلف الشرائية لمتقاعدي الضمان

الوكيل الإخباري - تبدأ مراكز المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين باستقبال طلبات المتقاعدين وورثتهم الراغبين بالاستفادة من السلفة الشرائية، لغايات شراء السلع من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.



وقد تقرر تخصيص هذه السلفة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وخصصت المؤسسة (54) مركزاً لاستقبال طلبات المتقاعدين لتقديم خدمة الحصول على بطاقات المشتريات في جميع محافظات وألوية المملكة بما فيها مركز خدماتها في مكة مول واستقلال مول.



وأوضحت المؤسسة أن بإمكان المتقاعد الاطلاع على أسماء تلك المراكز من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني (WWW.SSC.GOV.JO)، منوهة أنه بمجرد التقدم للحصول على السلفة الشرائية من أحد تلك المراكز سيحصل على البطاقات الشرائية مباشرة، حيث سيتم تخصيص مبلغ (100) دينار لمن يقل راتبه عن (300) دينار، ومبلغ (150) دينارا لمن يتراوح راتبه بين (300-500) دينار، ومبلغ (200) دينار لمن يزيد راتبه على ذلك، وسيتم تقسيط هذه المبالغ على المتقاعدين على تسعة أشهر ودون ترتيب أية فوائد عليها.

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وبينت المؤسسة أن السلفة الشرائية عبارة عن بطاقات تسوق لشراء السلع من كافة فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بقيمة (50) دينارا للبطاقة الواحدة تم تخصيصها لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات وكذلك الأرملة المستحقة لحصة من راتب زوجها المتوفى والوالدين المستحقين لحصة من راتب الأبناء المتوفين.



وأضافت المؤسسة إن هذا القرار جاء بهدف مساعدة المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.