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الخميس، 14-04-2022 11:27 ص

الضمان: لا تأجيل لاقساط السلف الشرائية نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، إن قرار تأجيل أقساط القروض عن الأفراد في نهاية شهر نيسان الحالي لا يشمل السلف التموينية الشرائية الخاصة ببرنامج ( تقسيط) . اضافة اعلان


وبينت المؤسسة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" أن سداد السلف الشرائية التي صرفت للمتقاعدين والأرامل وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، سوف تستوفى من الراتب الشهري على مدار 9 أشهر أو عام. 

وبينت المؤسسة، أن هناك توجهاً لأن يتم تمديد "برنامج تقسيط" إلى ما بعد عيد الفطر السعيد، إلى جانب التعاقد مع اسواق استهلاكية خاصة أخرى. 

ووصل عدد المستفيدين من السلف الشرائية من مؤسسة الضمان الإجتماعي إلى أكثر من 45 ألف مستفيد. 

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