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الضمان : مليون و(409) آلاف مؤمناً عليه فعّالاً لنهاية عام 2021

الخميس، 30-12-2021 06:27 م

الضمان : مليون و(409) آلاف مؤمناً عليه فعّالاً لنهاية عام 2021

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الوكيل الاخباري - أوضح المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم الفعّالين لنهاية هذا العام 2021 بلغ مليوناً و(409) آلاف و(245) مؤمناً عليه مقارنة بـمليون و(327) ألفاً و(823) مؤمّناً عليه لنهاية العام الماضي 2020 بارتفاع بلغت نسبته (6.1%).

وبينت المؤسسة أن هذا الارتفاع يعزى إلى إطلاق المؤسسة مجموعة من المبادرات كبرنامج (بادر) والذي يهدف لشمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو التفتيش وخدمة (اشمل نفسك) لشمول العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي بالإضافة إلى اعتماد نهج جديد للشمول يعتمد بشكل أساسي على البيانات الإدارية لمختلف الجهات التنظيمية في المملكة وبيانات تصاريح العمل وشمول الحاصلين على تصاريح العمل الحر والمرن والعاملين في المهن الحرة بشكل إلزامي تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

وأعلنت المؤسسة بأن العام المقبل سيشهد توسعاً كبيراً في قاعدة المشمولين تحت مظلتها في ضوء المنهجية الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة لهذه الغاية.

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