الضمان: نسبة فائدة التقسيط على الأفراد المدينين للمؤسسة 5% ولا زيادة عليها

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إن نسبة فائدة التقسيط على الأفراد المدينين للمؤسسة 5% فقط.

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وأضاف القضاة لـ " الوكيل الإخباري" أنه لن يتم زيادة هذه النسبة، موضحاً أنها نسبة تحفيزية للأفراد المدنيين حتى يبادروا بدفع ما عليهم من مستحقات لصالح الضمان الاجتماعي.



وأشار إلى أن الدفع يكون خلال طريقتين، إما نقداً بشكل مباشر، أو من خلال اجراء اتفاقية تقسيط مع المؤسسة ليتم الدفع شهرياً.



وكانت المؤسسة أعلنت أمس عن إطلاق حزمة تحفيزية للمنشآت المدينة وذلك بتخفيض نسبة فائدة التقسيط.