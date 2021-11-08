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الإثنين، 08-11-2021 06:44 م

الضمان تفتتح ستة مراكز خدمية جديدة لجمهورها في عدة ألوية بالمملكة

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن افتتاحها ستة مراكز خدمة جديدة دائمة لها في عدد من البلديات والمناطق، ليصل العدد الإجمالي لكافة مراكز الخدمة إلى (29) مركزاً فعّالاً حالياً يقدم خدماته للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.

وبيّنت المؤسسة ان مراكز الخدمة الجديدة باشرت عملها في تقديم الخدمات للمواطنين في بلدية القصر في محافظة الكرك وبلدية ذيبان في محافظة مأدبا وبلدية بصيرا وبلدية الحسا في محافظة الطفيلة وبلدية الفحيص في محافظة البلقاء بالإضافة الى مركز خدمة في مجمع الاستقلال مول في العاصمة عمان،كما ستفتتح المؤسسة خلال الشهر القادم مركزي خدمة جديدة لها في بلدية سما الروسان وبلدية الشونة الشمالية في محافظة اربد.
 
وأضافت المؤسسة بأن افتتاحها لمراكز الخدمة في مراكز المحافظات وفي الألوية والمناطق البعيدة عن هذه المراكز من أهم الخطوات التي تقوم بها المؤسسة في سبيل تسهيل عملية التواصل مع جمهورها وإيصال خدماتها التأمينية إليهم بكل سهولة ويسر، حيثُ تضع على سلم أولوياتها التواجد في كافة المحافظات وبشكلٍ خاص في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات.

وأوضحت أن توفيرها لهذه المراكز أيضاً يمكّن المؤسسة من التميّز في أداء خدماتها للجمهور ومساعدتهم على التعامل مع الخدمات الإلكترونية وتقديم الخدمة لهم، إضافة إلى نشر ثقافة الضمان الاجتماعي والتوعية التأمينية لجمهورها خاصةً مع تحوّل المؤسسة بشكل إلكتروني في غالبية خدماتها.

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