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الخميس، 18-11-2021 03:17 م

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة للتعامل مع المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ الخفيفة بدءاً من يوم غدٍ الجمعة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة بعد ظهر الغد. 

وطلبت من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة فتح غرف العمليات للتعامل مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.

كما طلبت من البلديات والمجالس إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الإدارة المحليات بالتطورات أولا بأول، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض. 

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