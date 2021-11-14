وزارة الصحة تمدد دوام مراكز صحية للساعة 10 مساء طوال الشتاء

الوكيل الإخباري- ضمن خطة وزارة الصحة واستعداداتها لتخفيف الضغط عن أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفياتها في مختلف محافظات المملكة خلال فصل الشتاء، قررت الوزارة البدء بتمديد ساعات الدوام الرسمي في عدد من مراكزها الصحية لغاية الساعة العاشرة مساءً طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.

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وذلك على دفعات، بحيث تشمل الدفعة الأولى المراكز الصحية التالية اعتباراً من اليوم الأحد:

• مركز صحي أبو نصير الشامل/ محافظة العاصمة

• مركز صحي النصر الشامل/ محافظة العاصمة

• مركز صحي الجوفة الشامل/ محافظة العاصمة

• مركز صحي العودة الأولي/ محافظة العاصمة

• مركز صحي الرشيد الشامل/ محافظة الزرقاء- لواء الرصيفة



وأكدت الوزارة أنها ستقوم بالإعلان تباعاً عن أسماء المراكز الصحية الأخرى التي سيتم تمديد دوامها في باقي المحافظات لاحقاً.