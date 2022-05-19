وزارة الصحة: نستبعد وصول فيروس جدري القرود الى الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي

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قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، إنه من المستبعد أن يصل فيروس جدري القرود إلى الأردن من خلال حركة المسافرين.



واضاف المقابلة، في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" أن فيروس جدري القرود الذي سُجل حالات منه في الولايات المتحدة وانجلترا واسبانيا يختلف عن كورونا من حيث طريقة العدوى، مشيرا إلى أن أهم شروط العدوى التلامس مع القرود.



وأكد على أنه حتى الآن لم يثبت أذا ما كان الفيروس ينتقل من إنسان مصاب لإنسان آخر، منوهاً إلى أن الدراسات مازالت تجري في العالم على هذا الجانب.



وأوضح أن الإدارة تتابع أول بأول كل التحديثات التي تصدر حول هذا الفيروس، وتتخذ الإجراءات الصحيحة حيال ذلك، ووفقا لما تنشره منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن جدري القرود مرض فيروسي نادر يشبه مرض الجدري الذي يصيب البشر.



وتُعرف منظمة الصحة العالمية جدري القرود على أنه مرض نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطر.

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