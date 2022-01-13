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الضمان: 6600 طلب إشعار عبر خدمة اشمل نفسك

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الخميس، 13-01-2022 12:00 م

الضمان: 6600 طلب إشعار عبر خدمة اشمل نفسك

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد طلبات إشعار العاملين المقدمة عبر خدمة اشمل نفسك وصل إلى نحو 6600 طلب منذ إطلاق الخدمة في تشرين الأول 2020.

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وأكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس استمرارها باستقبال طلبات إشعار من العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر خدمة (اشمل نفسك) المتوفرة على موقعها الإلكتروني، وذلك لتمكين المؤسسة من شمولهم، مشيرة الى أن هذه الخدمة تسمح للعامل بالتقدم بطلب إشعار الشمول بالضمان في حال لم تقم جهة عمله بشموله عن فترة عمله أو على أساس أجره الحقيقي الذي يتقاضاه.


وأوضحت أن خدمة "اشمل نفسك" متوفرة على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo تحت قائمة الخدمات الإلكترونية، أو من خلال الدخول مباشرةً للخدمة على الرابط التالي: (https://eservices.ssc.gov.jo/external/IncludeYourself).


ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة العاملين في المنشآت غير المشمولين بالضمان الاجتماعي أو العاملين الذين لم يتم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية إلى المبادرة بالاستفادة من خدمة "اشمل نفسك"، لغايات شمولهم بمظلتها، حفاظاً على حقوقهم التي كفلها لهم قانون الضمان الاجتماعي.


وأشارت المؤسسة الى أنها تقوم بإجراءات التفتيش على المنشآت التي يعمل بها المتقدمون بالطلبات وشمولهم اعتباراً من تاريخ التفتيش وذلك في إطار ترتيبات "برنامج بادر"، مضيفةً أن خدمة "اشمل نفسك" جاءت للمحافظة على حقوق العاملين في المنشآت التي يعملون لديها والتي لم تقم بشمولهم تحت مظلة الضمان، وحرصاً منها على ضمان استفادة العاملين من المنافع التأمينية التي توفّرها المؤسسة.


 




 

 


 

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