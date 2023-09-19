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الثلاثاء، 19-09-2023 02:53 م

الطاقة: استراتيجية الهيدروجين الأخضر في الأردن بمراحلها النهائية

الهيدروجين-في-الاردن


الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أماني العزام، اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر في الأردن في مراحلها النهائية، والتي ستعمل على تمكين المستثمرين من إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسيع استخداماته.اضافة اعلان


وأضافت العزام، خلال كلمة لها في افتتاح فعاليات "المؤتمر العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" برعاية الأميرة سناء عاصم، أن وزارة الطاقة تعمل انطلاقاً من الرؤى الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي على تنفيذ حزمة من المشاريع التي تجعل من الأردن مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء من خلال الطاقة المتجددة أو بالهيدروجين.

وأكدت أن قطاع الطاقة في الأردن من القطاعات التي تعمل ضمن استراتيجيات وطنية طويلة المدى، حيث تركز الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) على تحقيق أمن التزود بالطاقة.

وبينت العزام أن الاستراتيجية تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مشيرة إلى أن 2.6 جيجاواط تأتي من مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح، لتصل مساهمتها في توليد الكهرباء إلى 27% خلال العام 2022.

 




 

 


 

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