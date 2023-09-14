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الحكومة: المنازل ومباني القطاع العام تستهلك 48% من الكهرباء في الأردن

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الخميس، 14-09-2023 12:59 م

الحكومة: المنازل ومباني القطاع العام تستهلك 48% من الكهرباء في الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة، اليوم الخميس، على أهمية برنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الأردنية، لا سيما المباني المنزلية ومباني القطاع العام.

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وأضاف حمزة خلال افتتاحه ورشة العمل النهائية لبرنامج تبادل المعرفة، أن المباني المنزلية ومباني القطاع العام تستهلك ما نسبته 48% من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات في الأردن وهي النسبة الأعلى بينها.

وأشار إلى أهمية اعداد الدراسات المعنية بكفاءة الطاقة، في ظل التحديات التي تواجه العالم في تأمين مصادر الطاقة بأشكالها، ما يخلق الحاجة لاتخاذ التدابير الممكنة لترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة. 

 

 




 

 


 

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