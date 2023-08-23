الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 23-08-2023 10:59 ص

العثور على الطفل المختفي علي العقرباوي

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الوكيل الإخباري - عثرت الأجهزة الأمنية، مساء أمس الثلاثاء، على الطفل علي طالب محمد العقرباوي - سكان منطقة البيادر /الجندويل - في عمان، الذي كان قد تغيّب عن منزل عائلته منذ يوم الأحد الماضي.

وقالت عمة الطفل لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم العثور على الطفل علي وهو بحالة جيدة، ولا يعاني من أي عارض صحي.

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وبيّنت أن علي عاد لمنزل والده، وهو الآن بين أفراد عائلته.


وكان الطفل علي طالب محمد العقرباوي خرج الاحد الماضي متوجهاً إلى المدرسة، حيث يدرس بالصف السابع، ولم يعد من وقتها للمنزل إلى أن تم العثور عليه أمس.

 




 

 


 

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