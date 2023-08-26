السعايدة: يجب توفير بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات الكهربائية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة عقب ورشة العمل المنظمة من الهيئة حول دراسة استراتيجية التنقل الكهربائي، أهمية توفير بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات الكهربائية للتوجه نحو اعتماد وسائل النقل الخضراء وزيادة أعدادها وتوزيعها بمختلف مناطق المملكة.

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وأشار السعايدة إلى الاردن حقق الكثير من الانجازات والمبادرات المضمنة في الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي لتعكس التوجيهات الملكية السامية الهادفة لتمكين الاردن من التقدم في استخدام التكنولوجيا الخضراء وتحقيق متطلبات الاستدامة والالتزامات الوطنية لخفض انبعاثات الكربون.



وقال إن الورشة التي عقدت في الهيئة بحضور المعنيين في القطاع استهدفت طرح الآراء والنقاش حول التقنيات المتطورة التي تقود مستقبل البنية التحتية لقطاع الطاقة وتناولت العديد من المواضيع الهامة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال كفاءة الطاقة والتنقل الكهربائي والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة،



واستعراض السيناريوهات المقترحة لنمو الأحمال الكهربائية الناتجة عن التوسع في شحن المركبات واقتراح الحلول لمعالجة التحديات وتسليط الضوء على موضوع تخزين الطاقة.