بدء أعمال اليوم الثاني من ملتقى عام على التحديث

الوكيل الاخباري - بدأت صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

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ويتضمن الملتقى اليوم، عقد 15 جلسة عمل تحت عناوين، الأردن كوجهة عالمية، الاستثمار، نوعية الحياة، تحديث القطاع العام، الصناعات عالية القيمة، محرك الريادة والإبداع، الخدمات المستقبلية، الموارد المستدامة، مشاركة المرأة الاقتصادية، الزراعة والأمن الغذائي، الحماية الاجتماعية، الخدمات الحكومية والرقمنة، والبيئة المستدامة.



وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة افتتح أعمال الملتقى مساء أمس الجمعة.



ويشارك في الملتقى أكثر من 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري، ومن ضمنهم ممثلون عن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وقطاعات وفعاليات مختلفة تمثل القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث، ومجموعة من الشباب.

