السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

مخابز موريتانيا تهدد بوقف الإنتاج

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

تعويض أردنية بـ21 ألف دينار بعد خطأ طبي أدى لوفاة جنينها ونسيان مقص داخل بطنها

رئيس وزراء سلوفاكيا الأسبق: العقوبات الغربية فشلت في عرقلة تطور القرم

السبت، 18-03-2023 11:19 ص

الطاقة الذرية: تقديرات بوجود 42 الف طن من الكعكة الصفراء بالأردن

627d07bbe77a8


الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، إن تقديرات الخبراء بأن كميات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن تقدر بحوالي 42 ألف طن من الكعكة الصفراء.

اضافة اعلان


وأكد طوقان أن جميع أعمال تطوير مشروع تعدين اليورانيوم تنفذ ضمن المعايير الدولية لضمان اكتمال جميع المتطلبات واحتساب المخاطر والعوائد بشكل واضح ومدروس لتقيمها وفقاً لذلك. 


وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها وأعمالها من خلال مشروع تعدين اليورانيوم  في إنتاج الكعكة الصفراء والمضي قدماً نحو المزيد من عمليات الإستكشاف الممنهجة في منطقة وسط الأردن من خلال فريق عمل أردني متخصص لإنتاج 400 طن من الكعكة الصفراء سنوياً وصولاً لإنتاج 800 طن سنوياً، علماً.


وأكد بأن الهيئة حققت إنجازات نوعية علمية وتكنولوجية على أرض الواقع تشهد لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك المحافل والمنتديات العالمية في مجال الطاقة الذرية ، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين نحو نقل وتوطين وامتلاك الطاقة النووية وتسخيرها للأغراض السلمية، مشيراً الى أن الأردن قد قطع مراحل كبيرة خلال السنوات الماضية لتحقيق الأهداف والطموحات التي ترنو إليها في المستقبل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

32023148253536477875

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

324889926_1359201168247046_7510710419210432564_n

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

8888

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

336723173_901452604305110_8608180656437562361_n

التعامل مع 985 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ab36c42a80820cd57109d5d763e35c2c

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

أخبار متعلقة
file

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

_103263462_66564ca3-da18-4195-a002-7c07abcf29df

فعالية توعوية بالزرقاء ضمن حملة الأردن يتحدى السرطان

469377

جمعية مربي الأبقار: الحمى القلاعية كبدت القطاع خسائر تجاوزت 35 مليون دينار

خخخ

الصفدي يؤكد ضرورة التحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

f994f270-0639-4b27-b372-94179f82d74b

فرسان الأمن العام يتأهلون لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد

236258

صناعة الدواء تنحت قصة نجاح أردنية تطوف منتجاتها 85 دولة