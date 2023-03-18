الطاقة الذرية: تقديرات بوجود 42 الف طن من الكعكة الصفراء بالأردن

الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، إن تقديرات الخبراء بأن كميات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن تقدر بحوالي 42 ألف طن من الكعكة الصفراء.

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وأكد طوقان أن جميع أعمال تطوير مشروع تعدين اليورانيوم تنفذ ضمن المعايير الدولية لضمان اكتمال جميع المتطلبات واحتساب المخاطر والعوائد بشكل واضح ومدروس لتقيمها وفقاً لذلك.



وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها وأعمالها من خلال مشروع تعدين اليورانيوم في إنتاج الكعكة الصفراء والمضي قدماً نحو المزيد من عمليات الإستكشاف الممنهجة في منطقة وسط الأردن من خلال فريق عمل أردني متخصص لإنتاج 400 طن من الكعكة الصفراء سنوياً وصولاً لإنتاج 800 طن سنوياً، علماً.



وأكد بأن الهيئة حققت إنجازات نوعية علمية وتكنولوجية على أرض الواقع تشهد لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك المحافل والمنتديات العالمية في مجال الطاقة الذرية ، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين نحو نقل وتوطين وامتلاك الطاقة النووية وتسخيرها للأغراض السلمية، مشيراً الى أن الأردن قد قطع مراحل كبيرة خلال السنوات الماضية لتحقيق الأهداف والطموحات التي ترنو إليها في المستقبل.



