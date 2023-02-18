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السبت، 18-02-2023 12:30 م

فرسان الأمن العام يتأهلون لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد

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الوكيل الإخباري - خطف فرسان الأمن العام بطاقة التأهل الى بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد والتي ستقام خلال شهر آب من العام الجاري في جنوب إفريقيا .

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وحقق فرسان الأمن العام نتائج لافتة في تصفيات المجموعة الثالثة من كأس العالم والتي أقيمت في لاهور الباكستانية وضمت منتخبات (باكستان ، ايران ، سوريا ، ليبيا ، بيلاروسيا والاردن).


وحصد الفارس حسام الخزاعلة المركز الأول في فعالية فردي الرمح والمركز الأول ضمن فعالية القطع والحلقات وحصل على جائزة أفضل فارس في البطولة.


وجاء الفريق بالمركز الثاني في المجموع العام في مختلف فعاليات البطولة بعد نتائج متميزة ومراكز متقدمة حققها فرسان فريق الأمن العام وبمجموع عام (517) نقطة خلف المنتخب الباكستاني المضيف . 


ويُعد فريق الأمن العام الفريق الوحيد الذي يمثل المملكة في هذه الرياضة ، والحائز على المراكز الأول في العديد من البطولات الدولية .


وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه العقيد الدكتور محمد الزوايدة ، وعضوية المقدم محمد العدوان ، مدرب الفريق الملازم ثانٍ يوسف شتيات ، والفرسان (حسام الخزاعلة ، عبدالوهاب الجراح ، أحمد السرحان ، عمر سالم ، ادحيم الفاعوري) .

 




 

 


 

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