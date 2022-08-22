الطاقة: توقع وصول الاحتياطي التجاري من الذهب لـ 60 الف اونصة جنوب المملكة

الوكيل الإخباري - قدرت دراسات الاستشعار عن بُعد الذي تنفذه شركة (سولفست) أن نسب تراكيز الذهب تتراوح بين 0.1 غرام للطن إلى 30 غراما للطن الواحد في أماكن تمعدنه بمنطقة طولها 1.5 كيلو متر، و بعرض 12 مترا بمنطقة أبو خشيبة جنوبي المملكة.

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وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يتوقع أن يصل الاحتياطي التجاري من الذهب بنهاية مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة (سولفست) التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة بحدود 60 ألف أونصة، والذي يعد مجديا اقتصاديا، وإمكانية مضاعفة هذا الرقم عدة مرات من خلال تكثيف الدراسات والتوسع في منطقة التعدين.



وقال مدير مشاريع المصادر الطبيعية الجيولوجي بهجت العدوان إن مذكرة التفاهم الموقعة، مدتها 14 شهرا وتعد الثانية مع الشركة، وتشمل الاستكشاف والتنقيب عن الذهب في منطقة وادي أبو خشيبة جنوبي المملكة.



وأضاف أنه في حال ثبتت جدوى المشروع، ستقوم الشركة في نهاية مذكرتي التفاهم بتسليم دراسة جدوى اقتصادية أولية لمشروعي استغلال معدني النحاس والذهب في المناطق الممنوحة لها، وستوضح هذه الدراسة خطة الشركة في مرحلة تطوير المشروع خلال الفترات اللاحقة، وفي حال قررت الاستمرار في المراحل اللاحقة ستدخل الحكومة معها باتفاقية شراكة يجب إقرارها بقانون خاص.



وأوضح العدوان، أن أفضل حالة شذوذ في الصخور البركانية الحامضية كانت في منطقة وادي أبو خشيبة، إذ وصلت قيم الذهب إلى 40 غراما لكل طن في تراكيز المعادن الثقيلة التي تم جمعها من رواسب الوديان، ولوحظ الذهب المرئي في تركيز المعادن الثقيلة.



وأكد تواجد الذهب ضمن صخر الكوارتز البورفيري والكوارتز الفلدسبار ضمن الصخور البركانية في معقد وادي عربة.