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الثلاثاء، 02-08-2022 09:25 ص

ضبط مركبة شحن محملة 23 راكبا في الصندوق الخلفي

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الوكيل الإخباري - ضبط العاملون في ادارة الدوريات الخارجية ، مركبة شحن محملة 23 راكبا في الصندوق الخلفي، على طريق وادي عربة، جنوب المملكة.

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وبينت الإدارة، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء المقتضى القانوني اللازم بخصوص السائق، وتأمين وصول الركاب .


وأفاد التقرير أنه تم ضبط عدد من مخالفات السير بعكس الاتجاه بالرغم من وجود شواخص تحذيرية، ما أدى الى وقوع حوادث بين المركبات نتج عنها أضرار مادية طريق اربد - عمان ، وطريق الزرقاء - المفرق.


ودعت ادارة الدوريات الخارجية السائقين ومستخدمي الطريق الى ضرورة الالتزام بقواعد السير حفاظا على سلامتهم أولا وسلامة الآخرين، كما دعت السائقين الى ضرورة تفقد مركباتهم من حيث التزود في المياه أو الإطارات والكوابح والزيوت، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.


 




 

 


 

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