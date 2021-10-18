الطباع: مجتمع الأعمال مستمر بالترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن الجمعية ستواصل جهودها الحثيثة بالترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية بوضع الأردن على خارطة الاستثمار العالمية.

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وعبر الطباع عن فخر مجتمع الأعمال بالإنجازات التي حققها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بمختلف المجالات للنهوض بالبلاد وتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص ضمن جهود جلالته في مواصلة قاطرة الإنتاج والتصدير والتحديث وتوسيع الأعمال بما يسهم في رفعة الاقتصاد الوطني.