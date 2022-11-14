الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد الملك الحسين

الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالذكرى السابعة والثمانين لميلاد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، التي تصادف اليوم الاثنين.

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كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.



واستذكر مرسلو البرقيات الإرث الكبير لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، في البناء والإنجاز وما تحقق للأردن في عهده من نهضة وتقدم في شتى الميادين، ومكانة في مختلف المحافل.



وأشاد مرسلو البرقيات بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يواصل مسيرة بناء الأردن ورفعته وتعزيز مكانته وتحقيق نهضته الشاملة.