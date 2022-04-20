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الأربعاء، 20-04-2022 10:28 م

الطراونة: انتخابات نقابة الأطباء في موعدها

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الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد الطراونة، أن انتخابات مجلس النقابة ستعقد في موعدها المقرر في 17 حزيران المقبل.

وقال في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة العامة للنقابة ستجتمع في 3 حزيران وفي حال عدم اكتمال النصاب سيؤجل الاجتماع إلى 10 حزيران المقبل، بينما سيفتح باب الترشح لانتخابات منصب النقيب ومجلس النقابة في 4 أيار المقبل ويغلق في 19 من الشهر نفسه.

وأشار الطراونة إلى أنه تقرر تمديد فترة دفع الرسوم السنوية بدون غرامة حتى نهاية دوام يوم الخميس 25 أيار المقبل. 

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