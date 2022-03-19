الطفيلة التقنية تتحول إلى التعليم عن بعد لتسهيل العملية الانتخابية

الوكيل الاخباري - قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر المعايطة، اليوم السبت، تحويل العملية الأكاديمية في الجامعة إلى التعليم عن بعد للمحاضرات من صباح يوم غد الأحد وحتى مساء يوم الخميس المقبل وذلك كون الجامعة مركزاً للفرز النهائي ومقراً لإصدار نتائج انتخابات مجلس المحافظات والبلديات في محافظة الطفيلة.



وقال المعايطة إن القرار جاء انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتسهيل مهام الهيئة المستقلة للانتخاب وتحقيق المشاركة الواسعة لطلبة الجامعة في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

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