السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

إربد : مطالب بإلغاء فرض رسوم على أنظمة الطاقة المتجددة في المنازل

روسيا تُطوّر نظاما بديلا عن الـGPS يحمل اسم "غلوناس" تحسباً لقيام أمريكا بحجبها عن الخدمة

الصحة النيابية: مستشفيات خاصة رفضت اتفاقية العلاج في الطوارئ

الأمن يُلقي القبض على شخص قتل سيدة سبعينية من أقرباءه بداعي السرقة - تفاصيل

محاضرة حول ذكرى معركة الكرامة بمركز شابات الطيبة

اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين تحتفل بذكرى الكرامة ويوم المرأة وعيد الأم

الطفيلة التقنية تتحول إلى التعليم عن بعد لتسهيل العملية الانتخابية

ورشتان حول أهمية الأمن السيبراني في الأغوار الشمالية

حوارية حول إيجاد الحلول المناسبة للحد من البؤر البيئية بالطفيلة

هامّ لطلبة الجامعات حول تسجيل الساعات المعتمدة في الفصول الدراسية القادمة - تفاصيل

السبت، 19-03-2022 06:36 م

الطفيلة التقنية تتحول إلى التعليم عن بعد لتسهيل العملية الانتخابية

32022199251857046286


الوكيل الاخباري - قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر المعايطة، اليوم السبت، تحويل العملية الأكاديمية في الجامعة إلى التعليم عن بعد للمحاضرات من صباح يوم غد الأحد وحتى مساء يوم الخميس المقبل وذلك كون الجامعة مركزاً للفرز النهائي ومقراً لإصدار نتائج انتخابات مجلس المحافظات والبلديات في محافظة الطفيلة.

وقال المعايطة إن القرار جاء انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتسهيل مهام الهيئة المستقلة للانتخاب وتحقيق المشاركة الواسعة لطلبة الجامعة في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202217201132373826074

إربد : مطالب بإلغاء فرض رسوم على أنظمة الطاقة المتجددة في المنازل

606b2a894416d

الأمن يُلقي القبض على شخص قتل سيدة سبعينية من أقرباءه بداعي السرقة - تفاصيل

120221211912882085636

محاضرة حول ذكرى معركة الكرامة بمركز شابات الطيبة

aaddd

اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين تحتفل بذكرى الكرامة ويوم المرأة وعيد الأم

e

ورشتان حول أهمية الأمن السيبراني في الأغوار الشمالية

g

حوارية حول إيجاد الحلول المناسبة للحد من البؤر البيئية بالطفيلة

أخبار متعلقة
w

تأخير دوام الطلبة والعاملين بالطفيلة التقنية

320223153146845334549

الطفيلة التقنية تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج

WhatsApp Image 2022-03-09 at 4.04.54 PM

لقاءات لتحفيز المرأة والشباب على المشاركة في الانتخابات المحلية

w

ندوة في اليرموك حول ذكرى الإسراء والمعراج

320226154055774991409

بحث التعاون المشترك بين التكنولوجيا وجمعية أطباء الطب الطبيعي

320221182116594419123

إطلاق برنامج تدريبي يستهدف العاملين المشاركين في انتخابات الطفيلة