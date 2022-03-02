إطلاق برنامج تدريبي يستهدف العاملين المشاركين في انتخابات الطفيلة

الوكيل الاخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء، من خلال لجنة انتخابات بلدية الطفيلة الكبرى ومجلس المحافظة، برنامجاً تدريبياً في ثلاثة مراكز تدريبية، استهدف زهاء 561 مشاركاً من العاملين في لجان الاقتراع والفرز.



وقال رئيس لجنة انتخابات بلدية الطفيلة الكبرى ومجلس المحافظة صالح الحجاج إن البرنامج التدريبي الذي يستمر عشرة ايام يشمل كافة الكوادر البشرية العاملة في لجان الاقتراع والفرز من مديري مراكز وضباط ارتباط وإداريين وفنيين ومدخلي بيانات، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة في 22 الجاري.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





