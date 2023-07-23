الطفيلة: دعوات لحماية الغابات من الحرائق

الوكيل الاخباري - دعا رؤساء جمعيات بيئية وعدد من المهتمين بالشأن الزراعي والبيئي والسياحي في محافظة الطفيلة الى حماية الغابات الطبيعية والمساحات الزراعية والحرجية عبر تنفيذ خطة وطنية من شأنها توفير المراكز المجهزة بالمعدات اللازمة للتعامل مع حرائق الغابات والأشجار الحرجية والمثمرة، بموازاة توعية المواطنين والمصطافين بمسؤوليتهم الوطنية تجاه الثروة الحرجية.



وأكدوا أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من حرائق الغابات وبساتين الزيتون المعمر والجوافة والقصيب في مناطق قصبة الطفيلة وضانا والبربيطة وعابل والتي تعتبر من أبرز المناطق التي تشهد حرائق خلال مواسم الصيف كونها تضم منظومات سياحية وزراعية وبيئية، واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق المخالفين لقوانين الزراعة والبيئة والسياحة.

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