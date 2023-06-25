توزيع مساعدات نقدية على أسر محتاجة بمناسبة عيد الاضحى

الوكيل الاخباري - قررت الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية خلال اجتماع، اليوم الأحد، تخصيص مبلغ 60 ألف دينار للاتحادات في المحافظات؛ لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة.



وقال رئيس اللجنة المؤقت للاتحاد، الدكتور عاطف عضيبات، إنه جرى تخصيص مبلغ 5 آلاف دينار لكل اتحاد في المحافظات البالغ عددها 12 اتحادا، مبينا أن هذا المبلغ يأتي من باب مساعدة ودعم الاتحادات في المحافظات، لتمكينها من تحقيق أهدافها ورسالتها في خدمة مجتمعاتها المحلية، خصوصا مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، خلال فترة ما قبل حلول عيد الأضحى.



وبين أن هذه المساعدات تهدف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشرائح الفقيرة، داعيا إلى إيصال المساعدات لمستحقيها وفقا للأسس المعتمدة من خلال قاعدة بيانات بهذه الأسر.

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