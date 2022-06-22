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الأربعاء، 22-06-2022 04:59 م

الطفيلة: محطة التنقية تباشر بمراحلها التشغيلية

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الوكيل الإخباري - بدأت محطة التنقية الحديثة في الطفيلة بمراحلها التشغيلية الأولى بطاقة معالجية لمياه الصرف الصحي تصل إلى نحو خمسة آلاف متر مكعب يوميا، فيما بلغت تكلفة إقامتها نحو 32.2 مليون دولار أميركي، ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) والحكومة الأردنية.

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وقال مدير المحطة المهندس زياد الطعاني إن المحطة القديمة شهدت إعادة بناء وتحديث وتطوير بتحويلها للعمل بطريقة ميكانيكية متطورة حديثة، بحيث ستتمكن توسعة المحطة الحالية من تغطية خدمة معظم المناطق في محافظة الطفيلة حتى عام 2035.


وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن المحطة تعمل على معالجة الحمى والمياه العادمة ضمن أنظمة حديثة في معالجة الرواسب والمواد الصلبة في المياه العادمة، للحصول على مخرجات من المياه تتوافق مع متطلبات المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن المياه الخارجة من أنظمة المحطة ومرافقها تعتبر من النوعية المميزة ذات الكفاءة العالية مع العمل على تعقيمها بشكل آمن.


ولفت الطعاني إلى وجود تدفقات من مياه الصرف الصحي يفوق القدرة الاستيعابية لمرافق المحطة، حيث سيجري العمل على حل هذه المشكلة بالتنسيق مع الفنيين في محطات الرفع التابعة لإدارة المياه، فيما أنظمة المحطة مجهزة لفصل وإزالة الشوائب والزيوت والشحوم بنسب معقولة حتى لا تؤثر على أجهزة المعالجة، في حين ستقوم المحطة باستقبال صهاريج النضح لتفريغ حمولاتها بعد أخذ عينات من المياه العادمة المحملة فيها للتأكد من موافقتها للاشتراطات المطلوبة في نظام المعالجة.


 




 

 


 

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