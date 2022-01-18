العثور على جثة مجهولة الهوية في العقبة - تفاصيل

الوكيل الاخباري - قال مصدر أمني إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات مديرية شرطة العقبة مساء الثلاثاء حول عثور شخص في منطقة قطر / وادي عربة على جثة لشخص مجهول حيث تم التحرك على الفور للمكان وجرى بعد الكشف على الجثة تحويلها للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

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وأضاف المصدر لـ"الوكيل الاخباري" أن التحقيق بوشر لتحديد هوية الجثة وللوقوف على ملابسات الحادثة.

وكشف مصدر مطلع أن الجثة التي عثر عليها كانت بدون رأس، متوقعاً أن تكون السيول قد جرفتها من احدى المناطق المحيطة.

وأضاف أنه لم يتم التبليغ عن فقدان أحد في تلك المناطق.