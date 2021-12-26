وفاة عامل وافد وإصابة آخر إثر تعرضهما لحروق بليغة في الكرك

الوكيل الاخباري - توفي عامل وافد يحمل الجنسية المصرية وأصيب آخر إثر حريق غرفتهما التي يسكنان بها في إحدى مزارع الأغوار، وفق مصدر طبي.

اضافة اعلان

وقال المصدر لـ"الوكيل الاخباري" إن حريقاً اندلع في الغرفة التي يسكنان بها، وأدى الحريق إلى وفاة أحدهما إثر إصابته بحروق بليغة "حروق لهبية" من الدرجة الثانية والثالثة.

وأشار المصدر أنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لإقليم الجنوب في محافظة الكرك، وجرى تشريح الجثة، إذ تبين أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات الحروق اللهبية التي تعرض لها في مختلف أنحاء الجسم.

من جهته قال مصدر أمني أن المصاب تم نقله إلى المستشفى نتيجة تعرضه لحروق بليغة، وهو يرقد الآن في قسم الحروق بالعناية الحثيثة.

وأشار المصدر الأمني لـ"الوكيل الاخباري" إلى أن الأمن فتح تحقيقاً بالحادثة للوقوف على أسبابها.