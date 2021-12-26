الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

المعايطة أميناً عاماً لمركز مكافحة الأوبئة

وفاة عامل وافد وإصابة آخر إثر تعرضهما لحروق بليغة في الكرك

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

تربية الكورة تستكمل إجراءاتها لامتحان تكميلية التوجيهي

قطر: 207 إصابات جديدة بكورونا

صرف مليون دينار لمزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة - تفاصيل

التربية تنظم حوارية عن واقع اللغة العربية وآفاقها المستقبلية

وزير المياه : الوزارة بدأت بتحسين شبكات المياه والعدادات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

التعليم العالي تطلق حملة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الأحد، 26-12-2021 07:54 م

وفاة عامل وافد وإصابة آخر إثر تعرضهما لحروق بليغة في الكرك

82020995315360603299


الوكيل الاخباري - توفي عامل وافد يحمل الجنسية المصرية وأصيب آخر إثر حريق غرفتهما التي يسكنان بها في إحدى مزارع الأغوار، وفق مصدر طبي.

اضافة اعلان

 

وقال المصدر لـ"الوكيل الاخباري" إن حريقاً اندلع في الغرفة التي يسكنان بها، وأدى الحريق إلى وفاة أحدهما إثر إصابته بحروق بليغة "حروق لهبية" من الدرجة الثانية والثالثة.

 

وأشار المصدر أنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لإقليم الجنوب في محافظة الكرك، وجرى تشريح الجثة، إذ تبين أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات الحروق اللهبية التي تعرض لها في مختلف أنحاء الجسم.

 

من جهته قال مصدر أمني أن المصاب تم نقله إلى المستشفى نتيجة تعرضه لحروق بليغة، وهو يرقد الآن في قسم الحروق بالعناية الحثيثة.

 

وأشار المصدر الأمني لـ"الوكيل الاخباري" إلى أن الأمن فتح تحقيقاً بالحادثة للوقوف على أسبابها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

المعايطة أميناً عاماً لمركز مكافحة الأوبئة

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

وزارة التربية والتعليم

تربية الكورة تستكمل إجراءاتها لامتحان تكميلية التوجيهي

_121477863_photo5.jpg

صرف مليون دينار لمزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة - تفاصيل

وزارة التربية والتعليم

التربية تنظم حوارية عن واقع اللغة العربية وآفاقها المستقبلية

420211411413612492035

وزير المياه : الوزارة بدأت بتحسين شبكات المياه والعدادات

أخبار متعلقة
JORDAN

وفاة نزيل في مركز إصلاح وتأهيل "قفقفا" - تفاصيل

29c1bd70-7c3c-4fc7-9134-da9de8b56e67

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

262468331_261396046022108_6786817760339841838_n

الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع الحالة الوبائية - صور

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل