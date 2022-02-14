العسعس: اعتماد الحكومة على الضرائب حقيقي

الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس أن الحكومة تدرك أن الألم الاقتصادي والصعوبات المالية التي تواجه المواطنين وانخفاض القوة الشرائية والاعتماد على الضرائب غير المباشرة والعجز وتراكم الدين وتراجع البنية التحتية حقيقي.

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وقال العسعس، اليوم الاثنين، خلال رد الحكومة على مناقشات النواب لمشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، إن الحكومة تدرك أيضا بأن الشعور بالإحباط الذي يهدد الشباب الطموح الباحث عن العمل خطر حقيقي.

وأضاف أن الحكومة تؤمن إيمانا تاما بأن طموح الشعب بمستوى معيشي أفضل ومستقبل مشرق لأبنائهم مشروع.

واعترف العسعس بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ هذا الطموح، رافضا في الوقت نفسه وصف الموازنة بالتقليدية.

وأكد على أن الأردن قادر على تجديد ألقه وهو يدخل مئويته الثانية بثبات، وعلى إطلاق العنان لموارده البشرية وعلى منح أبناءه فرصة مشروعة لتحقيق أحلامهم.

وتابع أنه لا بد من الاعتراف بواقع الأمور بعيدا عن رفض الواقع، ولكن بعيدا أيضا عن الأوهام والتمنيات، وإطلاق وعود غير قابلة للتحقيق، ولا بد من أخذ القرارات الجريئة بعيدا عن الإحباط.