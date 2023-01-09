الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تطمئن الأردنيين: لن يتم المساس بسعر الخبز

"الوكيل" ينشر نص خطاب الموازنة العامة 2023

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في المملكة

ضبط 100 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في الرصيفة

العسعس: ندرك انخفاض القوة الشرائية ولم نرحل المشاكل الاقتصادية

مقدار رفع الفائدة مرهون ببيانات التضخم واسبوع حاسم أمام العالم

الأوائل في امتحان الشامل بالدورة الشتوية 2023 - أسماء

الأرصاد: أمطار غزيرة وضباب في عدد من مناطق المملكة - فيديو

أسعار النفط تبدأ الأسبوع على ارتفاع

65.3% نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل للدورة الشتوية

الإثنين، 09-01-2023 11:46 ص

العسعس: 11.7% نسبة ارتفاع الإيرادات الضريبية في موازنة 2023

481508_1_1671812502


الوكيل الإخباري - كشف وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة قدرت الإيرادات المحلية لعام 2023 بمبلغ 8767 مليون دينار.

اضافة اعلان

 

وقال العسعس، اليوم الاثنين، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة، إن الإيرادات المقدرة لعام 2023 تزيد بمقدار 829 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمائة عن مستواها لعام 2022.

 

وأضاف أن الإيرادات الضريبية سترتفع بنحو 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمائة. كما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنحو 133 مليون دينار أو ما نسبته 6.6 بالمائة، وهذا النمو في الإيرادات غير الضريبية يساوي تماماً نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الإسمية لعام 2023.

 

وأشار العسعس إلى أن المنح الخارجية قُدرت بنحو 802 مليون دينار في عام 2023 مقابل 796 مليون دينار لعام 2022.

 

وبيّن أن الحكومة قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2023 بمبلغ 9569 مليون دينار لتسجل ارتفاعا بنحو 835 مليون دينار أو ما نسبته 9.6 بالمائة عن مستواها لعام 2022.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63bbcd2869128

"الوكيل" ينشر نص خطاب الموازنة العامة 2023

120238185628974627823

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في المملكة

وزير المالية

العسعس: ندرك انخفاض القوة الشرائية ولم نرحل المشاكل الاقتصادية

0

ضبط 100 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في الرصيفة

4202210115022300373537

الأوائل في امتحان الشامل بالدورة الشتوية 2023 - أسماء

مطر3

الأرصاد: أمطار غزيرة وضباب في عدد من مناطق المملكة - فيديو

أخبار متعلقة
63bbcd2869128

"الوكيل" ينشر نص خطاب الموازنة العامة 2023

وزير المالية

العسعس: ندرك انخفاض القوة الشرائية ولم نرحل المشاكل الاقتصادية

0L5A0229

1.3 مليار دولار حجم الاستثمارات الهندية في الأردن

73c114d0-بنزين

الحكومة تعلق على مطالب تخفيض أسعار المحروقات

1671111722199

وزيرة الدولة للشؤون القانونية تلتقي السفيرة البريطانيّة

1670762981775

الأميرة بسمة بنت طلال تؤكد أهمية محاربة العنف والتوعية بمخاطره على الأسرة والسلم المجتمعي