العسعس: 11.7% نسبة ارتفاع الإيرادات الضريبية في موازنة 2023

الوكيل الإخباري - كشف وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة قدرت الإيرادات المحلية لعام 2023 بمبلغ 8767 مليون دينار.

اضافة اعلان

وقال العسعس، اليوم الاثنين، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة، إن الإيرادات المقدرة لعام 2023 تزيد بمقدار 829 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمائة عن مستواها لعام 2022.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية سترتفع بنحو 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمائة. كما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بنحو 133 مليون دينار أو ما نسبته 6.6 بالمائة، وهذا النمو في الإيرادات غير الضريبية يساوي تماماً نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الإسمية لعام 2023.

وأشار العسعس إلى أن المنح الخارجية قُدرت بنحو 802 مليون دينار في عام 2023 مقابل 796 مليون دينار لعام 2022.

وبيّن أن الحكومة قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2023 بمبلغ 9569 مليون دينار لتسجل ارتفاعا بنحو 835 مليون دينار أو ما نسبته 9.6 بالمائة عن مستواها لعام 2022.