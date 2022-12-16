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الجمعة، 16-12-2022 06:15 م

الحكومة تعلق على مطالب تخفيض أسعار المحروقات

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الوكيل الإخباري - علقت الحكومة على لسان وزير الداخلية مازن الفراية على المطالب الرامية لتخفيض المحروقات؛ لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد.اضافة اعلان


وقال الفراية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الداخلية بعد استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح، "فيما يتعلق بأسعار المحروقات، القضية ليست أنه أنا ما بدي.. القضية أنا ما بقدر، فهنالك فرق كبير ما بين شو بدك إياه وشو أنا اقدر اقدملك".

وبين، "إذا اقدملكم تخفيض أسعار المحروقات بقدم معها وجبة من الصعوبات بعد 6 أشهر اضعاف قدرتكم على تحمل رفع أسعار المحروقات باختصار".

وأضاف، "كل شيء نقدر نقدمه، احنا بنقدمه. يعني ما في شيء أهم عنا من أننا نحل الظرف اللي احنا فيه، ولا فيه حكومة ولا مجلس نواب لديهم الرغبة بمشاهدة الحالة في البلد التي تمر بها".

ونوه إلى أن الحكومة تقوم بتقديم كل ما بوسعها لدعم الطبقات الفقيرة والمستفيدين من المعونة الوطنية ضمن مقدرة الموازنة.

 




 

 


 

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