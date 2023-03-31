العقبة الاقتصادية: 36 باخرة سياحية رست في العقبة منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - استقبل الأردن 36 باخرة سياحية رست على موانئ العقبة منذ بداية العام الحالي.

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وقال نائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، حمزة الحاج حسن إنّ البواخر التي رست في العقبة، على متنها 43 ألفا و633 سائحا من جنسيات مختلفة، و19 ألفا و565 من طواقم البواخر.



وأكّد الحاج حسن، أن الزوار القادمين في البواخر السياحية، يسهمون في دعم العائد الاقتصادي للأردن من خلال تحرك قطاع النقل السياحي والمطاعم والأدلاء السياحيين ومكاتب تأجير المركبات، فنادق.



وكان الأردن، قد استقبل العام الماضي للفترة نفسها، 27 باخرة سياحية على متنها نحو 16 ألفا و539 سائحا من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 16 ألفا و168 من طواقم البواخر.

