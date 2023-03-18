حملة طبية شاملة في العقبة

الوكيل الإخباري - نظم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ( جهد) بالتعاون مع الجامعة الأردنية فرع العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بمشاركة مديرية صحة محافظة العقبة حملة طبية مجانية شاملة في منطقة حوض الديسه ووادي رم والصالحية والشاكرية .

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وقال رئيس الجامعة الدكتور غالب عباسي خلال رعايته انطلاق الحملة بحضور مفوض الريادة والشباب في سلطة العقبة رمزي الكباريتي إن هذا اليوم الطبي هو ترجمة لرؤية جلالة الملك للارتقاء بالخدمات العلاجية للمواطنين، وانطلاقا من إيمان القائمين عليه بضرورة التواصل مع المجتمع المحلي وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.



وبين رئيس الفريق الطبي لحملة البر والإحسان الدكتور نايف العبداللات ان الحملة الطبية شارك فيها 11 عيادة اختصاص منها الباطنية، القلب، السكري، النسائية، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، الجلدية، الروماتزم، طب الأسرة) بآشراف فريق طبي مختص بمشاركة المراكز والمختبرات الطبية والصيادلة في محافظة العقبة.



وأضاف أن الحملة جاءت ضمن برنامج ( لمسة شفاء ) مشيدا بالجهات الداعمة لإنجاح هذه الفعالية الطبية، لافتا الى انه جرى الكشف على 800 حالة مرضية ضمن التخصصات الطبية وصرف العلاجات لهم مجانا.