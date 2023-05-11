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الخميس، 11-05-2023 05:41 م

العقبة الخاصة تتابع ما يشاع عن تسرب غاز في المدينة

العقبة


الوكيل الاخباري - أكدت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أن كل ما أشيع عن تسرب غازي في المدينة لم يثبت له مصدر ، حيث لم ترصده محطات الرصد، مؤكدة أن العمل جارٍ من خلال المتابعة على مدار الساعة عبر الرصد الهوائي.

وقال الناطق الرسمي باسم سلطة منطقة العقبة فايز الفايز، أنه ورد بلاغ من الدفاع المدني عند الساعة العاشرة والربع صباح اليوم الخميس يفيد بوجود رائحة غاز في عدة مواقع في المدينة مجهولة المصدر وأن هناك حالات هلع في مدرسة الشاملة والمدرسة الهاشمية.

واضاف، انه تم التنسيق مع مديرية الدفاع المدني و المحافظة لإجراء مسحٍ ميداني فوري في جميع مناطق المدينة، إضافة إلى متابعة قراءات الملوثات الغازية اللحظية من خلال محطات الرصد الثابتة و المتنقلة.

وبين المسح أن القراءات طبيعية وهي ضمن الحدود المسموحة وفق المواصفة القياسية الاردنية رقم 2006/1140 وتم التأكد من أن الرائحة المنتشرة في أجواء المدينة لا يوجد لها أي مصدر داخل مدينة العقبة.

وبناء على المعطيات الصحية التي رافقت الحالة العامة تم نقل عدد من الحالات ممن تملكها الهلع نتيجة الرائحة، وتم إجراء اللازم وغادرت جميع الحالات المستشفى بصحة جيدة.

وأكد الفايز أنه تم التواصل مع الجهات المختصة بالعقبة ومع المعنيين في مدينة إيلات المحاذية للعقبة بغية تعقب أي مصادر لتسرب الغاز من جهتها، حيث كان اتجاه الرياح جنوبيا غربيا.

من جهتها قامت فرق الدفاع المدني ومديرية البيئة التابعة لسلطة العقبة والصحة والأجهزة التابعة لمحافظة العقبة بتعقب المؤشرات العامة، والتي أثبتت قياسات محطات الرصد المتحركة والثابتة في مدينة العقبة أنها ضمن المواصفة القياسية الأردنية و أن رائحة الغاز لا تشكل أي خطورة على الصحة.

وشدد على أن كوادر السلطة على أهبة الاستعداد لإجراء المسوحات في كافة مناطق العقبة وأخذ القراءات الدقيقة لرصد الهواء عبر الأجهزة عالية الكفاءة.

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