العقبة الخاصة تطلق خدمة تصريح العمل الحر للعمالة الوافدة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال شركة العقبة لإدارة وتشغيل المرافق التابعة لها خدمة اصدار تصاريح العمل الحر اعتبارا من بداية 2021 والتي تخول العامل الوافد العمل في عدد من القطاعات تحت مظلة الشركة ككفيل له.وقال مفوض السياحة والاستثمار في السلطة شرحبيل ماضي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، ان جزءا من المبالغ المالية المستوفاة من رسوم وبدلات التصاريح يتم تخصيصها لدعم برامج التدريب الذي يفضي الى التشغيل في شركات القطاع الخاص من خلال الاتفاقيات التي تبرم بين السلطة وتلك الشركات والتي غالبا ما توفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.