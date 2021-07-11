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الأحد، 11-07-2021 01:32 م

العقبة الخاصة: عدم الحصول على المطعوم لا يعني عدم دخول المدينة

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي، ان عدم الحصول على مطعوم كورونا لا يعني عدم الدخول الى المدينة، موضحا ان كل زائر للمدينة يمكنه اجراء الفحص المجاني السريع لكورونا بكل سهولة، بمدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، وبعدها يسمح له بالدخول.اضافة اعلان


واضاف مفوض السياحة اليوم الاحد، ان الهدف من هذا الاجراء ليس التضييق على الزوار وانما المحافظة على مدينة العقبة آمنه من وباء كورونا كونها مدينة اقتصادية وسياحية بالدرجة الاولى، اضافة الى الحفاظ على صحة وسلامة الزوار وسكان المدينة، ولاسيما بعد ان سجلت المدينة اعلى نسبة تطعيم على مستوى مدن المملكة وتم الغاء الحظر الجزئي عنها وفتح جميع القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية العاملة فيها .

ودعا ماضي الى عدم الالتفات الى ما يشاع من وجود صعوبات او تضييق على الزوار عند زيارة العقبة، مشيرا الى ان جميع المواطنين او السياح الراغبين بالدخول الى المدينة الساحلية يمكنهم ذلك بكل سهولة ويسر، باستثناء من تثبت اصابته بفيروس كورونا بعد اجراء الفحص السريع .

وأكد ان السلطة بالتعاون مع وزارة الصحة وفرت لقاحات مجانية لجميع القادمين الى مدينة العقبة، ويمكن الحصول عليها عند الدخول عبر مركزي المزفر ووادي عربة، موضحا ان التوجيهات الحكومية اقتضت تقديم هذه اللقاحات مجانية لكل شخص قادم من خارج المدينة سواء كان زائرا او مقيما فيها.

 




 

 


 

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